Дональд Трамп сократил квоту на прием мигрантов в США

Вашингтон, 28 октября. Президент США Дональд Трамп сократил квоту на прием беженцев в следующем финансовом году до 15 тыс. мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе президента сказано, что Америка не станет принимать более 15 тыс. беженцев в 2021 финансовом году. Инициатива обусловлена гуманитарными интересами и соответствует национальным соображениям.

Как стало известно, на территорию Соединенных Штатов не смогут попасть граждане Сомали, а также Сирии и Йемена. По словам Трампа, в страну смогут заехать только те лица, чья ситуация оказалась крайне сложной.

Ранее HCH писала, что кандидат на пост президента США Джо Байден раскритиковал Трампа за неудавшуюся борьбу с пандемией COVID-19.