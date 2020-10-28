СМИ узнали о желании Прилучного бросить Карпович и вернуться к бывшей жене

Москва, 28 октября. Актер Павел Прилучный решил бросить звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович и вернуть экс-жену Агату Муцениеце.

По данным KP.Ru, причиной разрыва актеров могла стать фотосессия Карпович. Актриса попозировала в свадебном платье, что спровоцировало волну разговоров о грядущем торжестве. Однако Прилучный к такому быстрому развитию событий оказался не готов — он только пережил развод с Муцениеце.

«Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь», — отметили знакомые актрисы.

По их словам, девушке пришлось обратиться к психологу. Настолько сильным оказалось потрясение.

Приятели Прилучного добавили, что он после разрыва с Муцениеце вместе с Карпович переехал в новый дом. По их словам, настояла на этом звезда «Папиных дочек», которая не захотела жить там, где ее возлюбленный был счастлив с другой женщиной и их общими детьми. Теперь старый особняк выставлен на торги, Прилучный весь в кредитах, добавили знакомые.

Прилучного недавно заподозрили в романе с дочерью лидера группы «Алиса» Константина Кинчева Верой Панфиловой. В аккаунте артиста в Instagram появился снимок, на котором он попозировал с коллегой щека к щеке. Девушку он при этом назвал «наипрекраснейшей».