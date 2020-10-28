В Катаре объяснили, зачем 13 гражданок Австралии заставили раздеться в Дохе

Доха, 28 октября. Власти Катара объяснили, зачем был устроен массовый гинекологический осмотр в аэропорту Дохи. поводом стал найденный в одном из туалетов младенец.

Происшествие случилось несколько недель назад. Перед полетом из Катара в Австралию с рейса сняли 13 женщин. Их препроводили к бригаде врачей, сообщает сайт кабмина ближневосточного государства.

Незадолго до этого в туалете был обнаружен новорожденный, которого нерадивая мать завернула в пакет и прикрыла мусором.

Катарские чиновники извинились перед властями Австралии, которые выразили недовольство данным фактом - все девушки были гражданками этой страны. Австралийкам пришлось снять нижнее белье. В Катаре констатировали, что мера была вынужденной, ведь виновница не должна оставаться безнаказанной.

Мать младенца пока так и не нашли.