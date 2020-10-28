Ереван заявил о продолжении столкновений в Нагорном Карабахе

Ереван, 28 октября. Локальные боевые столкновения между армянскими и азербайджанскими военными продолжаются на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Единый информационный центр при Правительстве Армении.

По данным информцентра, на некоторых направлениях линии соприкосновения продолжаются незначительные боевые действия. При этом армянские военные полностью контролируют оперативно-тактическую обстановку. В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают использовать ударные и разведывательные беспилотники. Армянским военным удалось уничтожить часть БПЛА противника, передает ТАСС.

«Противник продолжал подвергать артобстрелу мирные населенные пункты, в частности города Мартуни, Мартакерт и села верхнего подрайона Аскерана», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Азербайджан сообщил, что армянская сторона начала наступательную операцию на нескольких направлениях. Кроме того, Баку обвинил Ереван в артиллерийском ударе по территории Тертерского района республики.

25 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США договорились о перемирии в Нагорном Карабахе, которое должно было вступит в силу утром 26 октября. Однако спустя всего несколько минут после объявления режима прекращения огня стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей, передает «Вечерняя Москва».