Трамп планирует организовать бесплатное лечение от коронавируса в США

Вашингтон, 28 октября. Белый дом пытается внедрить бесплатное использование лекарства против COVID-19 фирмы Regeneron Pharmaceuticals в обычных больницах для граждан страны.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая перед избирателями в штате Висконсин. Американский лидер заявил, что пытается запатентовать в обыкновенных клиниках Соединенных Штатов передовые способы лечения от коронавируса, которые использовались во время болезни президента. Белый дом сейчас старается сделать терапию с использованием лекарств от фирмы Regeneron Pharmaceuticals бесплатной.

Ранее кандидат на пост президента США Джо Байден раскритиковал Трампа за неудавшуюся борьбу с пандемией COVID-19, писала НСН.