Ефремов порадовал сокамерников дорогим гусем с яблоками

Москва. 28 октября. Актер Михаил Ефремов не поскупился порадовать сокамерников шикарным столом. Коронным блюдом стал гусь, фаршированный яблоками.

Представитель компании, которая обслуживает исправительные заведения, подчеркнул, что данный жест актера является банальным желанием угостить сокамерников, пишет KP.ru.

Работник заявил, что заказ осужденного Ефремова был нестандартным. Он лично попросил приготовить целого гуся, фаршированного яблоками. Ранее никто из преступников не заказывал подобное. Из необычного работник фирмы припомнил лишь осетра.

Он обратил внимание, что ФСИН делает 100-процентную ценовую накрутку на то, что заказывают осужденные. В итоге актеру был выставлен счет на 6000 рублей. Ефремов отнесся к этому абсолютно спокойно.