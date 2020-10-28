Тарзан обвинил Первый канал в раздаче денег за истории о его изменах

Москва, 28 октября. Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) заявил, что Первый канал раздает девушкам деньги за истории о его изменах.

Недавно на Первом канале вышел новый выпуск шоу «На самом деле», гостьей которого стала девушка по имени Ксения Чернова. Участница передачи заявила, что состояла в интимных отношениях с Тарзаном. Кроме того, девушка показала интимную переписку с супругом певицы Наташи Королевой, сообщает телеканал «360».

На появление еще одной своей «любовницы» на экранах Тарзан отреагировал с юмором. Стриптизер предложил девушкам необычный способ подработки — назваться его любовницей на телевидении.

«Девчонки, слушайте, я тут подумал. Всем, кто хочет поправить свое финансовое положение: можете обращаться в программу «На самом деле» на Первом канале», — заявил Глушко в видеообращении на своей странице в Instagram.

По мнению бодибилдера, «сериал» с его изменами может быть вечным. Он также предложил девушкам придумать какую-нибудь историю поинтересней, чтобы передачу было не так скучно смотреть.

Семья Тарзана и Королевой оказалась в центре внимания после крупного скандала с изменами. Актриса Анастасия Шульженко объявила себя любовницей бодибилдера. Недавно девушка решила заняться музыкой.