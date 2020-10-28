Роспотребнадзор: 85% больных COVID-19 не соблюдали меры защиты

Москва, 28 октября. Правила профилактики коронавируса нарушало 85% человек, подцепивших заболевание, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты надзорного ведомства провели опрос среди пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что большинство из них пренебрегали установленными в Российской Федерации защитными мерами. Об этом сообщила главный санитарный врач Анна Попова.

"Мы опрашиваем всех заболевших, 85% из них говорят о том, что они нарушали существующие сегодня правила — не носили маски, не мыли руки", — объяснила глава Роспотребнадзора в эфире "России-24".

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке в России следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания и рекомендации медиков.