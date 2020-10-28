Путин поручил изучить вопрос сокращения дороги до Черноморского побережья

Москва, 28 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил до декабря проработать возможность сокращения пути до Черноморского побережья.

Об этом глава российского государства заявил по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Ответственным ведомствам предстоит исполнить поручение главы РФ в срок до 1 декабря. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее представил Владимиру Путину новый федеральный проект «Южный кластер».

Обсуждалось, что он станет частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Новая платная трасса Джубга — Сочи и перенос железнодорожной дороги от Черноморского побережья могут войти в проект «Южный кластер».