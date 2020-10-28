Лавров раскрыл планы Запада на Балканах

Москва, 28 октября. Западные государства пытаются замаскировать собственные планы на Балканах, выдвигая пустопорожние рассуждения о негативном влиянии России в регионе. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Глас Српске» российский министр сказал, что Запад выдвигает пустопорожние рассуждения без каких-либо фактических доказательств. Взаимоотношения России с другими государствами полностью соответствуют мировым нормам. Москва играет важную роль в устранении последствий кризиса.

Сергей Лавров подчеркнул, что некоторые иностранные деятели заинтересованы в том, чтобы превратить Балканы в арену для геополитического противостояния.

Глава МИД РФ ранее прокомментировал новые санкции ЕС против России, передает телеканал «360».