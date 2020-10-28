Военные летчики отмечают День армейской авиации ВКС России

Москва, 28 октября. Военные летчики 28 октября отмечают свой профессиональный праздник. Армейской авиации, являющейся составной частью Воздушно-космических сил России, исполнилось 72 года.

Накануне экипажи вертолетов Ми-28Н армейской авиации Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава МО РФ выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет. Также военные летчики провели стрельбу из пушки по "вражеским" бронеавтомобилям, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Как отметил начальник армейской авиации ВКС РФ полковник Игорь Романов, летчики завершили учебный год с хорошими результатами, приняв участие в более чем 840 мероприятиях боевой подготовки.

"Средний налет на летчика составил около 100 часов. План боевой подготовки армейской авиации на 2020 год выполнен в полном объеме", — подчеркнул он.

Первая авиационная эскадрилья была сформирована в 1948 году в Серпухове. Ее оснастили вертолетами Ми-1. Сегодня на вооружении армейской авиации стоят транспортно-десантные Ми-8, Ми-26, а также ударные Ка-52, Ми-28Н и Ми-35.

Ранее телеканал "360" писал, что боевые вертолеты Ми-28НМ планируют оснастить мини-беспилотниками и дронами-камикадзе, которые разрабатываются в научно-техническом центре "Заслон".