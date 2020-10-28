Пензенцы не поверили словам Белозерцева о нормальной работе «горячей линии»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил работоспособность системы вызова врача на дом. Об этом он сообщил во время совещания регионального правительства в понедельник. По словам главы региона, ему удалось дозвониться до оператора скорой помощи за три минуты, что в условиях второй волны коронавирусной инфекции является отличным результатом.

«Люди не должны ждать длительное время, в течение 10–15 минут они должны получить ответ. Я сам в пятницу и субботу делал контрольные звонки, в течение трех минут дозванивался», — поделился губернатор.

Как стало известно ФАН, горожане новость не оценили, так как их собственные попытки вызвать врача на дом часто оказывались безуспешными. Жители города уверены, что медучреждения были заранее уведомлены о звонках губернатора. Именно это и послужило причиной для столь быстрой работы телефонной линии.

«Ну конечно за три минуты удалось дозвониться. Верим верим! Может на том конце провода уже знали, что будет звонить губернатор и протрубили всех остальных? На прошлой неделе с 30 попытки только ответили, 40 минут слушали музыку и ждали пока очередь подойдет, чтоб услышать человеческий голос!» — прокомментировала новость жительница Пензы.

Из-за перегруженности телефонной сети и нехватки медработников многие пензенцы были вынуждены ждать медицинской помощи на протяжении нескольких часов. К некоторым врач не приехал даже после звонка.

«Вранье про три минуты. Жена вызывала матери врача, дозванивалась почти час. Врач на вызов не пришел, с поликлиники перезвонили через полдня, сообщили, что завели больничный и направили сдавать тест своим ходом в центр на Попова. А там — толпа и очередь на два с половиной часа», — выразил недовольство местный житель.

О многочасовых очередях в пензенских поликлиниках ФАН сообщал ранее. Напомним, что жители Пензы, имеющие возможность лично посетить городские больницы, вынуждены часами стоять в очередях перед приемом врача. Часто очереди выходят за пределы больницы и продолжаются уже на улице.