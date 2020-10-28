Названы факторы, отвечающие за неуязвимость к коронавирусу

Вирусолог и эпидемиолог Вадим Покровский назвал ФАН факторы, отвечающие за неуязвимость к COVID-19. Ранее иммунолог Георгий Викулов назвал три возможные причины невосприимчивости к коронавирусной инфекции, сообщает URA.RU. Викулов рассказал, что некоторые люди не заболевают COVID-19 даже при многократном контакте с зараженными, что возможно при наличии генетической устойчивости к коронавирусу либо при определенных свойствах иммунной системы.

Комментируя мнение иммунолога, российский вирусолог и эпидемиолог, профессор, академик РАН Вадим Покровский отметил, что такие выводы пока делать рано. Однако уже сейчас хорошо известны другие факторы, отвечающие за неуязвимость организма к COVID-19, говорит Покровский.

«Вопрос, кого не берет зараза, очень сложный, — отметил Покровский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело в том, что, судя по всему, для коронавируса люди с нормальным здоровым иммунитетом, в принципе, малоуязвимы. Но иммунитет — это не только антитела, как думают некоторые ученые. Это целый комплекс систем, причем некоторые из них действуют уже на уровне кожи и слизистых».

Вирусолог отметил, что коронавирус не проникает в организм человека через неповрежденные кожу и слизистые.

«На коже и на слизистых есть несколько десятков специальных веществ, которые выделяет организм. Эти вещества улавливают вирус прямо на коже или во рту. Есть также целая система защиты легких и бронхов. Есть та же слизь — мокрота, которая выделяется, и которая, грубо говоря, отхаркивается или проглатывается. Вещества в этой слизи связывают вирус. Как только мокрота проглатывается, коронавирус погибает в желудке под действием желудочного сока».

Это огромная наружная система защиты, которая лучше всего работает в раннем возрасте, отметил собеседник ФАН.

«Судя по всему, эта система довольно хорошо развита у детей, поэтому они редко заболевают коронавирусной инфекцией. Но с возрастом и под действием разных неблагоприятных факторов эта система начинает разрушаться. Вот тогда вирус и начинает проникать во внутреннюю среду организма, и здесь уже включается другая система защиты. Это выработка различных антител и другие внутренние факторы, которые убивают вирусы, в том числе известные интерфероны и так далее», — говорит ученый.

Покровский отметил, что все внутренние факторы защиты — это уже своего рода ближний бой, если вирус не удалось остановить на дальних подступах.

«Можно сказать, что выработка антител — это поздняя линия защиты, они вырабатываются к концу первой недели после того, как организм столкнулся с коронавирусом. Поэтому говорить о генетической предрасположенности, которая отвечает за невосприимчивость к COVID-19, пока рано. Мне кажется, тут стоит искать ответы, скорее, в таких понятиях, как врожденный и конституционный иммунитет. Но вообще нужно понимать: у человеческого организма много линий защиты, все их надо изучать», — подчеркнул Вадим Покровский.

На среду, 28 октября, в России зарегистрировано 1 563 976 заболевших COVID-19 (+16 202 за сутки). Выздоровел 1 171 301 человек (+12 361 за сутки). Скончались 26 935 человек (+ рекордные 346 за сутки). В мире зарегистрировано 44 млн заболевших (+358 тыс. за сутки). Выздоровело 29,8 млн, летальные исходы — 1,17 млн (+4 624 за сутки).