Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертерского района

Баку, 28 октября. Азербайджан обвинил армянскую сторону в нанесении артиллерийского удара по своей территории.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что Вооруженные силы Армении обстреляли территорию Тертерского района. В Минобороны Азербайджана также добавили, что армянские силы начали наступательные действия на некоторых участках фронта.

"Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района", — говорится в сообщении.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. За минувший месяц стороны три раза объявляли о перемирии, после чего продолжали боевые действия, обвиняя друг друга в нарушении режима прекращения огня.