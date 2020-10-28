Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертерского района

Баку, 28 октября. Азербайджан обвинил армянскую сторону в нанесении артиллерийского удара по своей территории.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
В ведомстве утверждают, что Вооруженные силы Армении обстреляли территорию Тертерского района. В Минобороны Азербайджана также добавили, что армянские силы начали наступательные действия на некоторых участках фронта.
"Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского района", — говорится в сообщении.
С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. За минувший месяц стороны три раза объявляли о перемирии, после чего продолжали боевые действия, обвиняя друг друга в нарушении режима прекращения огня.