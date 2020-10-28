Пентагон объявил тендер на покупку советских вооружений

Вашингтон, 28 октября. Армия США планирует закупить образцы советского оружия для нужд Минобороны и других госструктур, а также для иностранных союзников.

Как отмечается в материале RT, боеприпасы, произведенные в СССР и государствах Восточного блока, планируется использовать для обучения вооруженных сил страны.

«В основном подразумеваются боеприпасы и вооружение, произведенные и использовавшиеся в бывшем СССР и странах Восточного блока», — говорится в документе.

Американцев интересуют советские авиационные ракеты, минометные системы, а также различные боеприпасы малого и среднего калибра, танковые и пушечные, артиллерийские и минометные снаряды.

Глава Пентагона Марк Эспер недавно выступил с призывом агрессивно конкурировать с Россией. Об этом пишет "Парламентская газета".