Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленскому не нужен мир в Донбассе

Киев планирует обострить ситуацию в Донбассе. Сейчас украинские власти помогают Турции, которая позднее окажет помощь оружием и людьми Украине на юго-востоке. Об этом в комментарии ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Война в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на территории Донбасса и обвинил его во «вранье». Таким образом Кузьмин отреагировал на заявление Зеленского о том, что первостепенный пункт для него — это мир и возвращение территорий в Донбассе.

«Во-первых, это все вранье. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин.

Депутат выразил мнение, что пока мира в Донбассе нет, а президент Украины Владимир Зеленский не делает никаких шагов для урегулирования ситуации.

«Он заигрался»

Как отметил Владимир Олейник, не нужно надеяться на того, на кого надежды нет, — Зеленский сегодня играет роль президента.

«Он не президент. Он заигрался. Не он решает вопросы стратегического развития Украины. Извне управляют. Посещение офиса МИ-6 говорит о том, что у нас нет шестого президента. У нас появился агент МИ-6. На родине таких людей называют шестеркой, человеком на побегушках. Ему сказано имитировать президентскую деятельность, он ее и имитирует», — пояснил Олейник.

Украинский политик не исключает, что сам Владимир Зеленский, может, и хороший человек. Ему бы шутить на сцене, а не страной управлять, считает Олейник.

«Те, кто дали ему власть, давно уже забрали у нас страну. Говорят, ребята, вы будете создавать проект «АнтиРоссия», поэтому участвовать в конфликтах вокруг России будете обязательно. От Зеленского это абсолютно не зависит. Поэтому его обещания мира не наполнены реальным содержанием. Зеленский не делает шагов, направленных на укрепление мира, — изменение конституции, принятие закона о помиловании, об особом статусе Донбасса и так далее. Он имитирует мирный процесс», — добавил Олейник.

По мнению украинского политика, Зеленский планирует обострять ситуацию в Донбассе. Сейчас он помогает Турции, которая позднее окажешь помощь оружием и людьми украинской стороне на юго-востоке.

«Этот человек никогда не играл длительно ни одной роли. Он на одном выступлении играл несколько ролей и устал от роли президента», — заключил Владимир Олейник.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.