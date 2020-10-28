Обнаженная Климова назвала три секрета красоты и молодости

Москва, 28 октября. Актриса Екатерина Климова назвала подписчикам в Instagram свои три секрета красоты и молодости. Артистка поделилась фото, на котором обнаженной отдыхает в ванной.

Климова в январе отметила 42-летие. Она не просто талантливая актриса, как не раз отмечали ее поклонники, но и мать четверых детей. Фанаты не устают удивляться, насколько молодо она выглядит. Актриса рассказала, что восстанавливать силы ей помогают теплая ванна с солью и массаж.

«Своевременный отдых, ментальная сила и внимание к своему здоровью — вот три важных аспекта, что бы сохранить свою красоту и молодость», — написала она в посте.

Подписчики не оставили без внимания пост звезды. Они сравнили Климову с Клеопатрой и даже стали оставлять в комментариях стихотворения.

«Богиня»; «Екатерина Климова — это талант, красота, очарование и просто замечательная женщина!!!», — отметили фанаты.

Климова недавно очаровала поклонников снимком, на котором запечатлена в нежном образе на берегу моря. Актриса надела платье в горох и светло-розовую шляпу с полями. Фанаты пришли в восторг и осыпали актрису комплиментами.