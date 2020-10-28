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Госдума рассмотрит закон об оформлении кредита по водительским правам

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Госдума рассмотрит закон об оформлении кредита по водительским правам

Москва, 28 октября. Водительское удостоверение может стать документом для упрощенной идентификации при оформлении кредита. Соответствующий законопроект планируют направить на рассмотрение Госдумы к концу 2020 года.

Упрощенная идентификация позволит россиянам взять займ до 15 тыс. рублей, получить лотерейный выигрыш или услугу от негосударственного пенсионного фонда. Инициатива разрабатывается Минэкономразвития России и может быть внесена в Государственную думу уже к концу текущего года.

Сегодня многие финансовые операции можно осуществить только при наличии паспорта, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Далеко не всегда россияне носят документ с собой, так как он достаточно объемный и неудобный. В свою очередь водительские права распространены гораздо больше и производятся в практичном формате пластиковой карты.

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