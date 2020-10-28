Названы причины неуязвимости человека к коронавирусу

Москва, 28 октября. Медиками фиксируются случаи, когда пациенты не заражаются коронавирусом даже после тесного контакта с носителями болезни. Вероятные причины явления описал иммунолог Георгий Викулов.

Защита организма от коронавирусной инфекции может объясняться рядом факторов. В их числе: эффект иммунной системы, низкая вирусная нагрузка и суммарное действие этих особенностей. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал об этом журналистам URA.RU.

При этом за защиту организма могут отвечать и другие факторы. Они будут выяснятся по ходу проведения исследований, сообщил Викулов. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в России следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.