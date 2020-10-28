Европейский союз рискует столкнуться с нехваткой вакцины от COVID-19

Брюссель, 27 октября. Вакцина от коронавируса будет доступна лишь части населения Евросоюза, предупредили официальные лица Европы.

Неэффективность или недостаточное количество произведенных препаратов, зарезервированных Европейским союзом, может повлиять на доступность вакцины. Всего ЕС зарезервировал более миллиарда доз потенциальных вакцин, разработкой которых занимаются компании Johnson & Johnson, Sanofi и AstraZeneca. Сейчас ведется общение с Moderna, Pfizer и CureVac, пишет агентство Reuters.

СМИ отмечает, что препараты будут в ограниченном количестве "на начальных этапах внедрения". Однако не ясно, какая продолжительность у этой начальной фазы.