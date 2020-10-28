Выяснено, какую «страшную тайну» откроют итоги местных выборов на Украине

Москва, 28 октября. Украине после обнародования результатов местных выборов предрекли судьбу Советского Союза, который прекратил существовать в 1991 году.

Пару дней назад на Украине состоялись местные выборы. Согласно результатам, победили местные силы, которые нигде, кроме своего края, неизвестны. «Журналистская правда» выяснила, чем чревато такое дробление для Украины.

«И эта пестрая мешанина говорит о крайне важном: та федерализация, которую так долго требовали снизу, и которую так не хотели давать сверху, пришла насильственным путем, сама собой», — говорится в материале.

Центробежная тенденция невероятной силы раздробила страну не на запад и восток, а уже на более чем 20 частей, который даже не стали объединяться в макрорегионы. Местные украинские чиновники, скорее всего, задаются вопросом, зачем услуживать Киеву, если есть возможность самостоятельно создать партию и избираться.

«Так в 1991 году закончился Советский Союз — когда местные элиты поняли, что можно получать власть не от Москвы, а от собственной инициативы», — напомнили журналисты.

По мнению авторов, киевское руководство просто не хотело делиться властью, считая, что все у них находится под контролем. Однако есть шанс изменить модель государства, но нужно действовать сейчас, убеждены журналисты. Впрочем, ждать моментальной реакции от президента Украины Владимира Зеленского не стоит — и тогда откроется «страшная украинская тайна».

«Откроется, что никакой Украины в национальном смысле нет и не было. Был киевский проект финансового контроля территории УССР под заманухой «единой Украины», которую было удобно доить и водить на поводу. Теперь Киев, этот пастух регионального стада, спился и валяется под забором. А стадо уже начало разбредаться», — пояснили журналисты.

Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Результаты должны быть обнародованы в начале ноября.