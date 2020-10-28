Пекин, 28 октября. Обозреватели китайского издания Sohu рассказали, к каким последствиям для Киева приведет попытка Украины захватить Крым.

Китайские эксперты убеждены, что сценарий войны за полуостров маловероятен, а ее исход можно предсказать уже сейчас. По мнению авторов, Киев сильно пожалеет, если попытается захватить Крым.

«Полуостров Крым стал зоной ключевых стратегических интересов России, и она не потерпит попыток угрожать этим территориям», — цитирует обозревателей Sohu «ПолитРоссия».

Авторы китайского издания уверены, что Украина сейчас представляет собой пороховую бочку, и любая искра может привести к эскалации, что станет значимой проблемой для всего континента. Именно поэтому Россия и Европа всеми силами попробуют избежать подобного сценария. Эскалация выгодна лишь США, но и Вашингтон, как пишет Sohu, не вступит в прямой конфликт с Россией из-за боязни ядерного оружия.

Подводя итог, китайские обозреватели отметили, что попытка Киева применить силу против российской территории обернется полным фиаско. По мнению авторов Sohu, при худшем сценарии Киев может полностью потерять контроль на Украиной.