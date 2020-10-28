Аналитики Sohu оказались поражены проектом нового бомбардировщика РФ

Пекин, 28 октября. Проект нового российского бомбардировщика обладает огромным потенциалом и способен открыть перед ВС РФ новые возможности, заявили авторы издания Sohu.

На данный момент в России разрабатывается проект прототипа стратегического бомбардировщика-невидимки ПАК-ДА. Предполагается, что вскоре он сможет заменить такие самолеты, как Т-22 и Ту-160 и обойти по боевой мощи американские аналоги. Например, B-2.

Аналитики считают, что без преувеличения ПАК-ДА будет иметь научно-фантастический облик.

«Судя по всему, разработчики делают ставку на скрытность, фюзеляж ПАК-ДА будет выполнен из инновационных материалов, рассеивающих радиолокационные волны», — приводит слова журналистов издание «ПолитРоссия».

Также он будет отличаться скоростными характеристиками и маневренностью, превосходя самолеты США, которые все еще летают на дозвуковых скоростях.

Предполагается, что благодаря своим техническим возможностям самолет сможет с легкостью уходить от вражеских истребителей, а дальность его полета составит 1200 километров.