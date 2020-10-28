Трамп: Россия и Китай завидуют военной мощи США

Вашингтон, 28 октября. Американский президент Дональд Трамп во время предвыборного выступления в штате Висконсин заявил о зависти к военной мощи США со стороны Китая и России.

Трамп заявил, что США превосходят всех в мире по военной силе. По его словам, Москва, Пекин и все остальные завидуют Вашингтону. Американский лидер подчеркнул, что правительство страны инвестировало $2,5 трлн в Вооруженные силы США, что позволило достигнуть подобного результата.

«Мы — предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всем мире военная техника, которая произведена в США», — утверждал Трамп в рамках выступления.

Глава Белого дома верит, что ядерное оружие США находится в «наилучшей форме». При этом он выразил надежду, что его не нужно будет никогда использовать. С аналогичными словами Трамп выступил и на прошлой неделе, когда указал на модернизацию «ядерного оружия до невиданного уровня».

Трамп в сентябре заявил, что Россия якобы похитила американские технологии гиперзвукового оружия у экс-президента США Барака Обамы.