Томские ученые создали экологически чистую замену углю из торфа и отрубей

Томск, 28 октября. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали из торфа и отрубей экологически чистое топливо, которое может заменить бурый уголь.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Fuel, применение органических видов топлива является перспективным направлением альтернативной энергетики. Благодаря экологически чистому топливу можно не только снизить загрязнение окружающей среды, но и экономически эффективно перерабатывать органические отходы от других производств.

Чтобы улучшить свойства доступных видов топливной биомассы, ученые использовали седиментационное разделение. Этот метод позволяет улучшить качество органического топлива с помощью очистки от минеральных примесей. По словам исследователей, очищенное топливо сопоставимо по эффективности с бурым углем, который используют в котельных и на ТЭЦ.