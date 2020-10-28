Sohu заявило, что РФ уничтожит морское господство США С-400 и гиперзвуком

Пекин, 28 октября. Китайские аналитики издания Sohu предрекли конец американскому господству в море благодаря передовому вооружению России. По их мнению, Москва уничтожит американское господство в море ЗРК С-400 и гиперзвуковым оружием.

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все более напряженными. Масло в огонь подливают американцы, которые регулярно провоцируют Россию на новую гонку вооружений. Вашингтон всячески пытается подавить Россию: то вводит санкции против «Северного потока — 2», то пытается расширить влияние НАТО.

Пока Соединенные Штаты остаются единственной военной державой в мире с 11 атомными авианосцами, что позволяет американцам быть «в свободном плавании». Казалось, господство американцев в море продлится еще долго, но России удалось найти отличную тактику для противостояния.

Вместо того, чтобы попытаться догнать американцев по количеству авианосцев, Россия разработала уникальное оружие, которое, как считает китайская пресса, стало настоящим «возмездием», против которого Соединенные Штаты не смогут выстоять.

Россия разработала и поставила на вооружение зенитно-ракетные комплексы С-400. Благодаря высокой производительности системы наводят страх на крылатые ракеты американцев. Более того, С-400 прикрывают границы от ударов с флота, авиации и наземных средств.

Для контратаки Россия создала гиперзвуковое оружие. Ракеты «Кинжал», «Циркон» и «Авангард» могут с легкостью уничтожить атомные авианосцы, а маневренность российского вооружения позволяет им избежать зенитно-ракетные системы США, подчеркнули в Китае.