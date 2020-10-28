Нападавшие на посольство РФ в Киеве привлечены к ответственности

Москва, 28 октября. Главное следственное управление СК РФ привлекло к ответственности граждан России по делу о нападении на посольство РФ.

Двое граждан России Михаил Агафонов и Ирина Белачеу в 2016 году в компании других лиц приняли участие в антироссийской акции, в ходе которой устроили погром российского посольства, забросав фасад здания, разбив окна и повредив систему видеонаблюдения.

«По этому уголовному делу уже установлены и привлечены к уголовной ответственности семеро граждан Украины, в числе которых — Татьяна Близнюк, Игорь Мосийчук, Владимир Кошовенко и другие. Они объявлены в розыск», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

Известно, что Агафонов обвиняется в нападении на российский Центр науки и культуры в Киеве и также объявлен в международный розыск. На данном этапе расследования следствием приняты меры к организации розыска Белачеу.