Исмаилов рассказал, как дрался со скинхедами в одиночку на улице в Москве

Москва, 28 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов рассказал об уличной драке со скинхедами в одиночку на улице в Москве.

Спортсмен вместе с представителями Кавказа был в Москве, они обсуждали «какие-то воинственные темы». И в один момент они все подорвались, когда кто-то крикнул «Скины!» и убежал.

В итоге на Исмаилова ринулась группа из пяти скинхедов. Борец даже ухмыльнулся, что скины «на толпу прут». Когда борец обернулся, он понял, что остался один.

«Вот это я попал!» — подумал в тот момент 34-летний спортсмен.

По его словам, скинхеды били его со всех сторон — он увернется, противник нанесет удар с другой стороны и так поочередно.

«Я в один момент так вышел из себя, прошел в ноги, думаю — ты же борец! Что с тобой, что ты там машешь то сюда, то туда? Я прошел одному в ноги и побежал с ним вперед, а эти за мной побежали. Я пока бросал его, больше не дрался ни с кем», — сказал борец в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Потом к Исмаилову пришли на подмогу, и скины убежали.

Российский борец известен выступлениями в ACA. На счету Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах.