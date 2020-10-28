Небензя процитировал Булгакова в ответ на обвинения Запада в адрес РФ

Москва, 28 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену с советом не читать американских газет перед заседаниями Совета безопасности ООН по Сирии. Он процитировал произведение Михаила Булгакова.

На заседании Совбеза прозвучали обвинения в адрес России, что якобы она ударила по Идлибу. Хойсген заявил, что газета New York Times написала о жертвах этой атаки среди гражданского населения.

Небензя, обратившись к немецкому дипломату, напомнил о повести Булгакова. Он рассказал ему сюжет книги и о совете профессора Преображенского своему ассистенту.

«Он говорит своему помощнику: боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии», — сказал постоянный представитель России при ООН.

Он добавил, что России неоднократно приходилось комментировать материалы New York Times, которая пишет фейки о Москве. В связи с этим Небензя не удивился, что западный коллега выбрал именно этот источник для подготовки к обсуждению темы.