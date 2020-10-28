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Депутат Рады заявил, что Зеленскому не нужен мир на Донбассе

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Депутат Рады заявил, что Зеленскому не нужен мир на Донбассе

Киев, 28 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не стремится установить мир на линии соприкосновения Донбасса и Украины, заявил депутат Рады Ренат Кузьмин.

Данная реакция депутата Рады была ответом на заявления действующего главы государства, который уверял избирателей, что мир и возвращение территорий является для него первостепенной задачей.

«Во-первых, это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», — заявил Кузьмин в беседе с телеканалом «Украина 112».

Кроме того, он обратил внимание, что мира на востоке страны по-прежнему нет, а президент не стремится стабилизировать обстановку.

Напомним, ранее руководитель общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов заявил, что на данный момент действующее руководство Украины делает все, чтобы в скором времени восточноевропейское государство исчезло с карты мира.

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