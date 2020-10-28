Россиян ждет в начале ноября сокращенная рабочая неделя

Москва, 28 октября. Россиян на следующей неделе ждет сокращенная рабочая неделя, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В начале ноября россияне будут работать только четыре дня — 2, 3, 5 и 6 ноября. Сокращенная рабочая неделя наступит в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Среда, 4 ноября, объявлена выходным днем.

Поскольку вторник, 3 ноября, — предпраздничный рабочий день, то его продолжительность сокращается на один час, пишет РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Напомним, в Трудовом кодексе России указано, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, которые получают оклад.

День народного единства имеет довольно глубокую историю. Свое начало он берет с XVI веке, когда Русь оказалась без наследника. К власти рвались самозванцы и польские захватчики, однако вскоре собралось ополчение, которое выгнало оккупантов из страны.

В России решение о праздновании Дня народного единства было принято в 2005 году. Этот праздник является напоминанием россиянам о сплоченности и храбрости предков.