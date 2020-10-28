Специалисты объяснили опасность сочетания коронавируса и гриппа

Москва, 28 октября. Вирусолог Виталий Зверев обратил внимание на опасность гриппа в пандемию коронавирусной инфекции. Для этой болезни также характерны пневмонии.

Грипп является опасным вирусным заболеванием с высокой смертностью. Согласно статистике, в США во время распространения гриппа погибают до 40 тысяч человек. В основном это люди с хроническими заболеваниями, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако грипп отличается от COVID-19 тем, что он протекает вовсе не бессимптомно. Соответственно, больной человек заражает меньше людей.

«Когда ковид протекает легко, люди это не чувствуют и заражают других в течение нескольких недель. А гриппом заражают один-два дня, потом начинается тяжелое заболевание, и человек находится в изоляции поневоле», — цитирует Зверева радио Sputnik.

Таким образом новой коронавирусной инфекцией один человек может заразить больше людей, чем пациент с гриппом. Однако среди смертей от COVID-19 явно были случаи, вызванные осложнениями и связанные с сезонным гриппом, считает врач. Дело в том, что никто не ставил лабораторный диагноз.

Тем не менее Виталий Зверев отмечает, что в этом году распространение данного заболевания должно быть меньше, поскольку сообщение между странами нарушено, поэтому сезонный грипп будет развиваться низкими темпами.

Напомним, ранее в Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме. Было отмечено, что наличие маски защищает и окружающих, если вирус передается воздушно-капельным путем, и самого носителя, сообщает RT.