Как изменится жизнь россиян из-за перехода на всеобщий масочный режим

Москва, 28 октября. Россия переходит на всеобщий масочный режим с 28 октября. Если эта мера не принесет необходимых результатов, то Роспотребнадзор будет вынужден принять дополнительные шаги для предотвращения распространения COVID-19.

Многие эксперты говорят об эффективности средств индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, директор Научного центра по вирусным инфекциям Георгий Викулов в разговоре с изданием «Известия» заявил, что маски следует носить в тех местах, где нарушается социальная дистанция, например, в метро и торговых центрах. По его словам, маски снижают вирусную нагрузку.

«Маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств — то, что поможет нам предотвратить распространение инфекции. Это эффективный способ снизить возможность заражения коронавирусной инфекцией», — согласился с предыдущим спикером главный врач столичной ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Виталий Вечорко.

Роспотребнадзор также постановил запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Это значит, что изменится режим работы кафе, ресторанов, баров и клубов.

Однако не все регионы РФ готовы соблюдать эту рекомендацию. Например, в Москве рестораны не будут закрывать на ночь. Для их посещения будет работать система контроля, основанная на использовании QR-кодов. Руководитель пресс-службы мэра и столичного правительства Гульнара Пенькова пояснила, что в Москве наблюдается снижение динамики роста заболевших, а существующие методы обеспечивают оперативный контроль и возможность эпидрасследования в случае заболевания посетителей.

Впрочем, в некоторых регионах уже действуют рекомендации Роспотребнадзора. Например, в Нижегородской области и Подмосковье закрыты кафе на ночь.