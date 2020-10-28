Эксперт из Великобритании усомнился в эффективности первых вакцин от COVID-19

Лондон, 28 октября. Глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем усомнилась в эффективности первых прививок от коронавирусной инфекции.

По мнению специалиста, эффект от первого поколения вакцин может оказаться временным и, возможно, будет лишь уменьшать симптомы протекания болезни.

«Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, и мы должны быть готовы к тому, что они вакцины могут не предотвращать заражение, а уменьшать симптомы, и даже в этом случае они могут эффективно работать не для всех или не на долгий срок», — прокомментировала она в интервью изданию The Lancet.

Она также отметила, что специалисты не знают, будет ли вообще вакцина от COVID-19. На сегодняшний день Великобритания уже заключила предварительные контракты на десятки миллионов доз шести перспективных вакцин, которые проходят исследования.

Напомним, ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что у людей с иммунодефицитом наблюдается слабая выработка антител к коронавирусной инфекции. Поэтому им может не помочь новая вакцина от COVID-19. Об этом сообщает RT.