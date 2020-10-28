Отказ Минфина вернуть индексацию работающим пенсионерам объяснили в ЛДПР

Москва, 28 октября. Минфин РФ пока не готов поддержать предложение по индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Как пояснил Нилов, вопрос соответствующих надбавок был поднят на встрече партии с министром финансов Антоном Силуановым. На данный момент в приоритете у ведомства удержание индексации выше уровня инфляции для неработающих пенсионеров. При этом для возвращения к индексации выплат работающих пенсионеров требуется около 400 млрд рублей в год.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, позиция прозвучала та же, что и звучала ранее: в Минфине считают, что пенсия — компенсация утраченного заработка», — пояснил Нилов.

Напомним, на данный момент размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом — это должно обеспечить рост реальных пенсий до 2024 года. Далее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. Об этом пишет телеканал RT.