Специалист МЧС рассказал, как действовать при пожаре в квартире

Москва, 28 октября. При обнаружении в квартире пожара нужно пройти в дальнюю комнату и закрыть все двери, это снизит уровень дыма, рассказал специалист столичного главка МЧС Антон Гладилин.

В интервью РИА Новости специалист отмечает, что не нужно выходить из квартиры, если в ней присутствует дым, так как можно получить отравление продуктами горения, дезориентироваться в пространстве и не найти выхода.

«В этом случае лучше уйти в дальнюю от входной двери комнату, прикрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень распространения дыма в то помещение», — сказал Гладилин.

Собеседник издания также напомнил, что о происходящем в тамбуре или на этаже нужно обязательно сообщить в пожарную охрану. Если о ЧП в доме стало известно еще с улицы, то нужно произвести эвакуацию, используя незадымляемую лестничную клетку.

При эвакуации не нужно использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек получит отравление продуктами горения.