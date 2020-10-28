Переболевшая семья психолога рассказала о неочевидных симптомах COVID-19

Москва, 28 октября. Зараженные коронавирусом могут ощущать не только всем знакомые симптомы вроде температуры и потери обоняния. Некоторые редкие проявления COVID-19 назвал психолог Сергей Ланг, у которого переболела вся семья.

Ланг с семьей столкнулись с крайне беспокойным сном, цитирует психолога радио Sputnik.

«Возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, а у нее протекало в тяжелой форме», – рассказал Сергей.

Семья не смогла оправиться даже спустя 4 месяца после выздоровления. Некоторые последствия коронавируса встречаются довольно редко

«У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной", – отметил Ланг.

Он рассказал, что уже существуют форумы, где переболевшие делятся симптомами. Искажение запаха встречается очень редко.