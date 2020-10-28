Ученые узнали, зачем в составе чернил в Древнем Египте использовали свинец

Москва, 28 октября. Исследователи из Франции и Дании выяснили состав красных и черных чернил, которые использовались древними египтянами. Открытие привело к ряду новых гипотез.

Как оказалось, в состав чернил входил свинец. Его использовали примерно в 100-200 гг. до нашей эры. На сегодняшний день ученым известно, что в Древнем Египте чернила черного цвета применялись для написания основной части текста, а красного — для выделения заголовков и ключевых слов. Чтобы выяснить секрет и историю изобретения чернил, в последние годы было проведено множество исследований.

Для получения результатов использовались мощные рентгеновские лучи, которыми просвечивали папирусы из библиотеки Тебтунис. Анализ включал в себя до 12 фрагментов древнейших документов, каждый из которых имел как черные, так и красные надписи. Об этом сообщает издание Planet Today.

Специалисты пришли к выводу, что свинец в красках представляет собой сложную смесь фосфатов, сульфатов, карбоксилатов и хлоридов. Поэтому ученые предположили, что он был добавлен не в качестве пигмента, а для того, чтобы высушить и закрепить краску на поверхности.