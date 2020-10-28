Ученые узнали, где искать инопланетян в Солнечной системе

Москва, 28 октября. Примитивные следы существования инопланетной нынешней или прежней жизни могут быть найдены на космических телах в Солнечной системе. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Чтобы жизнь развивалась, необходимо наличие подходящей температуры, воды и теплового или химического источника энергии. В Солнечной системе такие условия присутствуют в ледниках Марса, в атмосфере Венеры и в подледных океанах спутников газовых гигантов Юпитера и Сатурна.

«Современная астрономия говорит о том, что таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подледные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса», — заявил Петрукович.

Петрукович считает, что открытие даже самого примитивного биологического объекта внеземного происхождения кардинально изменит взгляды людей. Человечество радикально пересмотрит свое понимание границ возможного в биохимии и в генетике.