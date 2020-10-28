Испытания вертолетов «Ночной охотник» проходят по графику — ВКС РФ

Москва, 28 октября. Испытания боевых вертолетов Ми-28НМ, Ми-38 и Ми-26Т2В идут в соответствии с графиком.

Улучшенные винтокрылые машины с новым оборудованием поступят в Государственный центр боевого применения и переучивания летчиков. Все три типа техники на данный момент находятся на испытаниях, сообщил газете «Красная звезда» глава армейской авиации ВКС РФ Игорь Романов..

«Программа испытаний идет по графику», — заявил Романов в беседе с «Красной звездой».

Представитель ВКС РФ отметил, что Минобороны РФ продолжает переоснащать авиационные части. Так, ожидается поставка партии улучшенных вертолетов Ка-52 в объединения ВВС и ПРО Южного военного округа.

Ми-28НМ — модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник".