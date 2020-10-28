Эксперты рассказали от каких видов мошенничества страдает российский бизнес

Москва, 28 октября. Три четверти российских компаний стали жертвами мошеннических уловок за последние три года, пишут «Известия».

Сегодня мошенника найти достаточно легко, так как любое экономическое преступление оставляет цифровой след. Основным способом является обыкновенная ревизия бухучета. Сравнение фактических и внесенных данных поможет выявить расхождения и выйти на мошенника, сообщает источник.

«Аферы с нефтью» стали еще одним популярным преступлением. Такая крупная схема предполагает создание поддельных сайтов энергокомпаний. Мошенники общаются от имени реальной фирмы и стараются «раскрутить» бизнесмена на выплату аванса.

Популярностью пользуется и регистрация фирмы-однодневки. Банковские операторы иногда обращают внимание только на название фирмы, не сверяя ИНН в платежном поручении. По итогу, аферисты от имени контрагента пересылают предпринимателю реквизиты настоящей фирмы с измененным расчетным счетом.

Многие предприниматели, несмотря на большой ущерб от мошенников, обвиняют себя в ошибке, чем и пользуются злоумышленники, убеждая жертву в правомерности своих действий.

Специалисты отмечают, что экономические преступления обычно растянуты во времени, значит вернуть свои средства возможно. Необходимо регулярно проводить контрольные проверки и своей фирмы, и контрагентов.