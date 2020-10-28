Специалист рассказал, как можно удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Москва, 28 октября. Способ удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки назвал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Мясоедов рассказал, как можно удалить «неудобное» сообщение из мессенджера по истечении 68 минут, которые на эти цели изначально выделяет приложение. Для этого нужно будет поиграть со временем на телефоне.

«Сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы аппарат не мог принимать новые сообщения. Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близки ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату», — рассказал специалист.

При этом Мясоедов также назвал способы прочесть удаленное сообщение. Для просмотра удаленного сообщения можно либо использовать сторонние приложения, но это ненадежно, так как неизвестные могут получить доступ ко всем перепискам, либо можно использовать функцию синхронизация, однако это доступно только для пользователей Android.