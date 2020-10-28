Умер автор детской книги «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов

Санкт-Петербург, 28 октября. Умер российский поэт и переводчик Михаил Яснов. О трагедии сообщила супруга писателя Ася Петрова на своей странице в Facebook.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», — написала она.

Писатель запомнился как автор знаменитого стихотворения «Чучело-Мяучело». Оно стало одним из самых популярных произведений поэта после того, как легло в основу одноименного мультфильма 1982 года.

Михаил Яснов родился в Ленинграде в 1946 году. Он окончил филологический факультет ЛГУ им. Жданова. Также известен сборником стихотворений для детей «Лекарство от зевоты».

Является обладателем премии Международной ассоциации чтения «Размышление о маленьком принце», премии имени Корнея Чуковского и многих других.