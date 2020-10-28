Кому полагается доплата к пенсии

Москва, 28 октября. Ряд граждан РФ смогут рассчитывать на получение дополнительных средств к пенсии. Социальные выплаты станут больше благодаря специальным выплатам.

Редь идет о доплатах до прожиточного минимума, которые назначаются жителями некоторых регионов страны. Кроме того, без внимания не останутся граждане, которые в военные годы были узниками концентрационных лагерей и ветераны Великой Отечественной войны. Им также полагается дополнительное материальное обеспечение и специальные выплаты. Об этом сообщает издание UFA NOTES.

Выплаты соответствующим категориям граждан выдаются для оплаты продовольствия, услуг общественного транспорта и на покупку лекарств.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ подготовил проект о повышении пенсий до 2024 года. ПФР намеревается выплатить 8,4 триллиона рублей неработающим пенсионерам и другим получателям социальный пенсий.

Кроме того, с 1 октября в России выросли зарплаты у некоторых категорий бюджетников. Так, оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличились на 3%. Об этом сообщает RT.