Специалист рассказал, как обманывают в сервисах по ремонту телефонов

Москва, 28 октября. Обращение в неофициальные сервисные центры по ремонту смартфонов увеличивает риски стать «жертвой» мошенников. Как предотвратить это, рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

В таких сервисах могут подменить работающие запчасти или завысить цену специально, солгав клиенту о виде работ, которые необходимо сделать, пояснил специалист.

По его словам, в сервисах, неаккредитованных компанией Apple, бывают случаи, когда не оказывается оригинальных запчастей, и тогда ремонтники устанавливают аналоги от других производителей, не ставя в известность клиента. Также в сервисах можно столкнуться с тем, что мастер делает не оговоренную заранее работу, а потом просит за нее деньги.

Эксперт рекомендует не говорить Apple ID или пароль от учетной записи Google, если мастер запрашивает эти данные. Также он посоветовал обращаться в официальные сервисные центры, там меньше вероятность того, что вас обманут при ремонте смартфона.