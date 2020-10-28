ПФР напомнил россиянам, что необходимо успеть сделать до 31 декабря

Иваново, 28 октября. Специалисты ПФР напомнили пенсионерам и мамам, получающим ежемесячные выплаты из маткапитала, что необходимо сделать до конца года.

Работники Пенсионного фонда уточнили, что в течение двух месяцев вышеперечисленным группам населения необходимо оформить карту платежной системы «МИР». До конца года выплаты будут перечисляться на любые карты, однако с 2021 года могут возникнуть проблемы.

Кроме того, работающим россиянам следует определиться с выбором типа трудовой книжки — предпочитают они электронную или бумажную форму. О своем решении следует написать в соответствующем заявлении. Отмечается, что современный тип документа имеет ряд преимуществ: он обладает быстрым доступом, удобен, уменьшает шанс ошибиться или указать недостоверные сведения и снижает издержки.

«Выписку из электронной трудовой можно будет распечатать самостоятельно на сайте ПФР в личном кабинете и портале госуслуг или получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда. Она будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях», - говорится в сообщении пресс-службы ПФР по Ивановской области.

Напомним, ранее Минэкономразвития зафиксировало сокращение регистрируемой безработицы в России. Об этом пишет телеканал RT.