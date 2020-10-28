В Роскачестве объяснили, почему нельзя подбирать чужой телефон на улице

Москва, 28 октября. Смартфон, который вы обнаружили под ногами на улице, не стоит присваивать и вообще поднимать. Находка может доставить множество проблем, рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский агентству «Прайм».

Устройство может оказаться неисправным, сообщает источник. Неправильно функционирующий аккумулятор может привести к пожару в доме или вызвать короткое замыкание при зарядке.

Нельзя исключать, что от телефона избавились нарочно, так как он содержит некоторый компромат. Устройство могло быть украдено. Тогда нашедший рискует стать объектом интереса правоохранителей.

«В целом не рекомендуется нести найденный телефон домой или в ломбард, если уж взяли его, сдайте его работникам общественного пространства, где обнаружили находку», — подытожил Илья Лоевский.

Случалось, что владелец просто потерял смартфон, а потом обвинял нашедшего в хищении.