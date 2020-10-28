Счетная палата оценила новый подход к расчету прожиточного минимума пенсионера

Москва, 28 октября. Счетная палата РФ пришла к выводу, что новая методика расчета прожиточного минимума пенсионеров (ПМП) обеспечит рост материальной поддержки пожилых россиян.

Пресс-служба ведомства отметила, что согласно проекту закона «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», со следующего года в стране планируется изменить подход к расчету ПМП. Он будет составлять 86% от величины прожиточного минимума на душу населения.

«Предлагаемая Минтрудом России методика расчета прожиточного минимума минимизирует риски сохранения ПМП на уровне предыдущего года», — пояснили специалисты.

Кроме того в ведомстве уточнили,что согласно новым подсчетам новая методика должна обеспечить рост благосостояния пенсионеров.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4-5%. Об этом сообщает телеканал RT.