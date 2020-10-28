Эксперт предупредила о коварном свойстве коронавируса

Москва, 28 октября. Новый тип коронавируса коварен и непредсказуем, поэтому важно беречь себя. Об этом рассказала в интервью KP.RU директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Москва, 28 октября. Исследования показывают, что коронавирус не слабеет, проходя через популяцию. В этом его коварность и непредсказуемость, пояснила специалист.

Попович отметила, что не стоит относиться легкомысленно к ситуации с заболеваемостью, даже, если пока ни у кого в окружении не было этой инфекции. Эксперт добавила, что ношение масок остается важной мерой предосторожности, а пренебрежение этим является «социальным эгоизмом.

«Хочется верить, что мы не дойдем до десятков тысяч больных в сутки. Но посмотрим — все будет зависеть от нас самих», — сказала Попович.

В Роспотребнадзоре ранее объявили, что с 28 октября в России ужесточается масочный режим. Это необходимо из-за рисков роста заболеваемости COVID-19.