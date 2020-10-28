Лукашенко обвинил Польшу и Литву в финансировании протестующих рабочих

Минск, 28 октября. Рабочие, которые выступают за забастовку на предприятиях Белоруссии, получают финансирование из-за рубежа, в частности, из Польши и Литвы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с чиновниками.

По его словам, работать не хотят «единицы». Он призвал освободить их от труда и заявил, что их всего 10-12 человек, которые составляют «ядро». Лукашенко убежден, что они попали на заводы специально и получают за призывы к забастовке финансирование из Польши и Литвы.

"Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить", — пояснил Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила Лукашенко ультиматум, согласно которому заводы будут бастовать в стране, если выдвинутые условия не будут выполнены. Оппозиционный лидер заявила, что общенациональная забастовка началась в стране с 25 октября.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей. 10,1% голосов избирателей достались Светлане Тихановской. После этого в стране начались несанкционированные протестные акции.